92 yaşındaki dede, kiraya kızıp baltayla sarıldı

İstanbul'da, 65 yaşındaki İhsan A. ile 92 yaşındaki babası Naim A. kira anlaşmazlığı sebebiyle kiracılarıyla tartıştılar. İddiaya göre, yaşanan olay sonrasında 92 yaşındaki Naim A. baltasını alarak, kiraya verdiği eve gitti. Zili çaldı kimse açmayınca baltayla kapıyı kırmaya başladı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi’nde 13 Ocak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 92 yaşındaki Naim A. ve oğlu İhsan A. evlerini bir süre önce kiraya vermişti. Son dönemde kiralardaki sert yükseliş sebebiyle, baba oğul ve kiracı arasında, kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Naim A. ile oğlunun artış teklifini kabul etmeyen kiracı, ikiliyle tartışınca, ev sahiplerine kapısını da kapattı.

BALTAYLA KAPIYI KIRDI

İddiaya göre, 92 yaşındaki Naim A. yaşanan olayla üzerine sinirlenerek, eline balta alarak kiracının kapısına gitti. Zili çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine baltayla kapıyı kırmaya başladı. Kapıyı kırark içeriye girdiği iddia edilen Naim A.’nın içerideki kapılara da zarar verdiği öne sürüldü.

İKİ KATTAN FAZLA ARTIŞ

Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, 92 yaşındaki Naim A.’nın baltayla saldırdığı evi yabancı uyruklu bir aileye kiraya verdiği öne sürüldü. İddiaya göre, kira tutarı 1200 lira olan evi için, Naim A. ve oğlu 2 katın üzerinde artış talep etti. Yabancu uyruklu aile ise “anlaşmamız var” diyerek artış oranını kabul etmedi. Bunun üzerine ev sahipleri “o zaman kendinize başka ev bulun” dedi. Bu teklifi kabul etmeyen kiracıların şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Gözaltına alınan baba ve oğul emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir 7 torun sahibi Kamil dede, 64 yaşında yüksek lisans yaptı