Abramoviç’in yatı Eclipse Marmaris’ten ayrıldı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaptırım uygulanan Rus oligarklar arasındaki Roman Abramoviç’in 22 Mart tarihinde demirlediği Eclipse isimli mega yatı Muğla’nın Marmaris limanından bugün ayrıldı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna’daki savaş nedeniyle yaptırım uygulanan Rus oligarklar arasındaki Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluk, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık mega yatı Eclipse, 22 Mart tarihinde demirlediği Muğla'nın Marmaris limanından bugün ayrıldı.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle yaptırım uygulanan Abramoviç, Barcelona'dan Karadağ'a kaçırdığı süper yatlarından biri olan 139 metre boyundaki My Solaris'i Bodrum'a, diğer yatı Eclipse ise Marmaris’e kaçırmıştı…

Makine aksamının gözden geçirilerek bakım yapılan teknenin rotasının ne taraf olacağı bilinmezken teknenin deneme amaçlı denize açılmış olabileceği öğrenildi.

İçinde üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan mega yat Eclipse 150 ton yakıt alarak bugün(Salı) Saat 10.30'da Marmaris'ten demir aldı.

Önce Yunanistan'ın Rodos Adası'na yönelen Eclipse daha sonra rotasını Fethiye tarafına çevirdi.

İlginizi Çekebilir Abramoviç'in yatı, Yalıkavak'a demir attı