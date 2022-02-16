Acil tıp teknikerinin burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Ümraniye’de, kendisini tedavi eden acil tıp teknikerine kafa atarak yaralanmasına sebep olan coronavirüs hastası Hakan C., karantinasının sona ermesinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ümraniye'de, 10 Şubat 2022 tarihinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar, coronavirüs tedavisi gören Hakan C. tarafından darp edilmişti. Aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen sağlık çalışanı Mustafa Yaşar, kendisini darp eden Hakan C.'den şikayetçi olmuştu.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli Hakan C. karantinasının sona ermesinin ardından gözaltına alındı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde getirilen şüpheli Hakan C. savcılıktaki işlemlerinin ardından, “kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli Hakan C. hakimlikteki sorgusunda, “34 yaşındayım. Bu güne kadar bir olaya karışmadım. Çok pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmasını talep etti.

TUTUKLANDI

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçun kanunen tutuklama nedeninin varsayıldığı katalog suçlardan olduğunu, olay yerini gösterir kamera görüntüleri incelendiğinde, şüphelinin sağlık çalışanına kafa attığının tespit edildiğini belirtti.

Müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığına ilişkin adli muayene raporu birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu suçun şüpheli tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, olayda birden fazla nitelikli halin mevcut olduğunu kaydeden hakimlik, olayın gerçekleşme şekli ve şüphelinin üzerine atılı suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırı ve ölçülülük ilkesi dikkate alındığında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını kaydetti. Hakimlik, şüpheli Hakan C.'nin tutuklanmasına karar verdi.

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