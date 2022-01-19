Adana’da 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 6 gözaltı
Adana'da gümrük kaçağı 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile bin 783 kulaklık, şarj aleti ve cep telefonu ekranı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yaptı.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile bin 783 kulaklık, şarj aleti ve cep telefonu ekranı ele geçirildi.
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA