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Adana’da 8 milyon 440 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 8 milyon 440 bin makaron, 1,5 ton tütün, 4 bin doldurulmuş sigara, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 2 bin paket sigara ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

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Adana’da 8 milyon 440 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘kaçakçılık’ suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine otobüsleri uygulama noktasında durdurdu.

Adreslerde ve otobüslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 440 bin makaron, 1,5 ton tütün, 4 bin doldurulmuş sigara, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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Adana Polis sigara uygulama