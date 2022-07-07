Adana’da ‘elektrik faturası’ tartışması: Evi ateşe verdi
Adana'da Meryem B. (39), elektrik faturasını ödeme konusunda tartıştığı komşusu Emine Ş.'nin (26) yaşadığı evi tutuşturucu jel ile ateşe verdi. Evinin kapısını kilitleyerek kendisini yakacağını söyleyen Meryem B., özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde meydana geldi. Meryem B., karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. ile ortak sayaçta kullandıkları elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı.
Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin yaşadığı evi ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
OPERASYONLA YAKALANDI
Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bu sırada Meryem B. evin çatısına çıkıp, komşularına hakaretlerde bulundu.
Sokakta güvenlik önlemi alan ekipler, manivela ile Meryem B.’nin evinin kapısını kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)