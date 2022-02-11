Abone Ol

 Adana’da sahte içki operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda bin 146 şişe sahte içki, 445 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Yayınlanma: 09:47 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Havuzlubahçe, Akkapı ve Karasoku Mahallelerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis bin 146 şişe sahte içki, 445 litre kaçak etil alkol ve 61 içki yapımında kullanılan kit ele geçirdi.

Polis olaylarla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

Sahte içki imalathanesine baskın: Şüphelilerin bandrol kandırmacası İlginizi Çekebilir Sahte içki imalathanesine baskın: Şüphelilerin bandrol kandırmacası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Beykoz Emniyet Polis