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Adana’da sulama kanalında kaybolan Özgür’ün cansız bedeni bulundu

Adana'da dün akşam saatlerinde düştüğü sulama kanalında kaybolan Özgür Karadağ'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Adana’da sulama kanalında kaybolan Özgür’ün cansız bedeni bulundu

Yüreğir ilçesi Levent Caddesinde oturan Özgür Karadağ, Sümbül Caddesindeki DSİye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Karadağ, kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine polis, Özgür Karadağ için arama çalışması başlattı. Dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karadağ’ı arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında kanalın suyu kesildi.

Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi yakınlarındaki elektrik santralinden geçen sulama kanalında Karadağ’ın cansız bedenini buldu.

Çalışmaları takip eden Özgür Karadağ’ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Karadağ’ın cenazesi, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu arada Özgür Karadağ, son 4 günde aynı bölgede yaşamını yitiren 3üncü kişi oldu. (DHA)

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