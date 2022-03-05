Adana’da yaşayan Ukraynalılar eylem yaptı

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine savaş açan Rusyayı protesto etti. Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, "Düşmanın ülkemize girmesine izin vermeyin. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Bu toplu katliamı durdurun" dedi.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Atatürk Parkında düzenlenen eyleme kentte yaşayan çok sayıda Ukraynalı katıldı. Eylemde, saldırılarda hayatını kaybeden Ukraynalılar için saygı duruşunda bulunuldu. Topluluk ardından Ukrayna Milli Marşını okudu. Daha sonra savaştan kaçıp Adanaya gelen bir aile, Ukrayna ezgilerinden bir şarkı söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, Rus Ordusunun kasıtlı olarak sivil binaları ve hayati önem taşıyan alt yapı sistemlerini hedef aldığını söyledi. Sivil halkın gözünü korkutma çabasının başarısız olacağını kaydeden Grozdenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin savaş suçu işlediğini belirtti.

TÜRKİYE’YE YARDIMLARI İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ

Ukraynalıların Türk halkının desteğini hissettiklerini dile getiren Ganna Grozdenko, “Türkler bizim kardeşlerimizdir. Türkiye Hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı cömert insanı yardımı için derinden müteşekkiriz. Biraz daha yardım rica etmek istiyoruz. Düşmanın ülkemize girmesine izin vermeyin. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Bu toplu katliamı durdurun. Avrasya kıtasını tamamen yaşanmaz hale getirebilecek bir felaket tehdidiyle karşı karşıyayız. Radyasyonun ölümcül etkileri tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasında hissedilecek” diye konuştu. (DHA)

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