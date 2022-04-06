Adanalılar kanserojen borulardan kurtuluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlığa olumsuz etkisi olabilecek asbestli boruları hızlı bir şekilde değiştiriyor.

Sozcu.com.tr

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Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, sağlığa olumsuz etkisi olabilecek asbestli boruları hızlı bir şekilde değiştiriyor. Çalışma kapsamında şu ana kadar toplam 383 bin metre asbestli borunun değişim işlemi tamamlandı.

Asbestli boru yenileme projesi kapsamında Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, İmamoğlu, Kozan, Aladağ ve Tufanbeyli ilçelerine daha sağlıklı ve dayanıklı boruların döşemesi yapıldı. Bu sayede hem vatandaşın asbest maddesi içeren borulardan kurtulması sağlanıyor, hem de su kayıplarının önüne geçiliyor.

TOPLAM BİN 647 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI İNŞA EDİLDİ

Adanalılara sağlıklı ve kaliteli su ulaştırmak için gece gündüz çalışan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında toplam 219.258 metre; 2020 yılında 662.358 metre ve 2021 yılında toplam 670.704 metre içme suyu hattı inşa etti. 2022 yılının başından bu yana yapılan içme suyu hattı da 94.680 metreye ulaştı. Hayata geçirilen içme suyu çalışmaları kapsamında Yüreğir, Ceyhan, Karaisalı, Pozantı, Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde daha önce hiç su olmayan muhtelif mahallelere su ulaştırılmasını sağladı.

Daha temiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek için bu projeler dahilinde 69 adet yeni içme suyu deposu inşa eden ASKİ, eski su depolarının yenilemesini de gerçekleştiriyor.

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