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Adıyaman’da husumetli iki grup arasında sopalı kavga

Adıyaman'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında  çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Adıyaman’da husumetli iki grup arasında sopalı kavga

Kavga, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede  büyüyerek sopalı kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralanan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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