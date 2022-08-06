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Adıyaman’da kayısı ağacından düşen Çınar, kurtarılamadı

Adıyaman'da, kayısı ağacından düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Çınar Ata, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Adıyaman’da kayısı ağacından düşen Çınar, kurtarılamadı

Olay, Toptepe köyünde meydana geldi. Kayısı ağacına çıkan Çınar Ata, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çınar Ata’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. (DHA)

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