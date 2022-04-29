Adıyaman’da yaşayan bu aile bir yıldır karanlıkta

Adıyaman’da yaşayan Emine Tuncan, 12 bin TL olan elektrik borcunu ödeyemediği için 36 bin TL'ye yükseldiğini belirterek, "Elektrik dağıtım şirketi elektriğimizi kesip, icraya verdi. Bir yıldan bu yana 6 çocuğumla karanlıkta yaşıyorum" diye yakındı.

Ahmet KAYA

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Adıyaman Merkez Yeni Mahalle'de oturan 50 yaşındaki Emine Tuncan, eşinin cezaevine girmesi nedeniyle 6 çocuğuyla ortada kaldığını, bu nedenle de elektrik faturalarını ödeyemediğini belirterek, “12 bin liraya yükselen elektrik borcumuz nedeniyle geçtiğimiz yıl Ramazan ayına 10 gün kala elektriğimiz kesildi. O günden bu yana karanlıktayız.

Akşamları komşularımız sağolsunlar bize seyyar kablo ile elektrik veriyor. Çocuklarım ders çalışamıyor. 12 bin TL olan ana borcumuz şuanda faiziyle 36 bin TL'ye yükseldi. Elektrik dağıtım şirketi icra takibi başlattı. Bu parayı ödemem mümkün değil. Hastayım ve ilaçlarımı bile alacak param yok. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

KIZIM “UTANIYORUM, OKULA GİTMEYECEĞİM” DEDİ

Maddi sıkıntı nedeniyle okula giden 3 çocuğunun eğitiminin de aksadığını belirten Emine Tuncan yakınmalarını şöyle sürdürdü: “Bugün kızım, ‘Ben okula gitmeyeceğim. Utanıyorum artık servise binmeye' dedi'. Size bir reçete göstereyim. Birinci aydan beri, bu reçeteyi yazdırdım, alamıyorum. Çocuklarım muhtaç olmasın. Alamıyorum, çünkü zor durumdayım. Çocuklarıma bakmakta zorluk çekiyorum. Altı çocuk, dile kolay. Çalışanım yok.”

MİLYONLARCA İNSAN KARANLIKTA

Türkiye'de çok sayıda ailenin elektrik borçlarını ödeyemediği için karanlıkta kaldığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da evinin elektrik faturasını benzer durumdaki yurttaşların sesini duyurmak için ödemeyerek bir hafta karanlıkta oturduğunu belirten Milletvekili Tutdere şunları söyledi: “Sizin gibi Türkiye'de milyonlarca insan karanlıkta kaldı.

Çoğu komşularının desteğiyle, çoğusu karanlıkta kalarak yaşamaya çalışıyor. İnşallah Türkiye'yi yönetenler, iktidardakiler sizin bu halinizi görürler. İnşallah iktidara geldiğimizde tüm bu sorunları en kısa sürede çözüp, sizleri refahlı günlere kavuşturacağız.”

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