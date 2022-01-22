AFAD’dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde devam eden kar yağışları ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili illerdeki son durumu açıkladı.

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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde devam eden kar yağışları nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında, 62 bin 262 personel ile 20 bin 451 araç, makine ve teçhizat yer alıyor.

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ildeki çalışma grupları, TAMP’a göre faaliyete geçti. Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezi teyakkuza geçirildi, nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçekleştirildi.

İLLERDEKİ SON DURUM

Mardin: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 950 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapıldı.

Kırşehir: Kırşehir-Ankara yolunda şiddetli rüzgar sonucu bir yüksek gerilim direği kara yoluna devrildi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmadı. Kısa süren çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.

Batman: AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandasın aksam yemekleri ve sabah kahvaltıları karşılandı. Yollarda mahsur kalan 400 kisi güvenli alanlara alındı.

Kilis: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 150 kisi güvenli alanlara alındı.

Mersin: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 12 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapıldı.

Bingöl: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 480 vatandaşımız güvenli bölgeye alındı. 260 kumanya dağıtımı yapıldı, 75 vatandasın geçici konaklaması sağlanmış ve 12 araca 500 litre yakıt desteği verildi.

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