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Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Afyonkarahisar-Konya yolunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 15 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 11:28 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt’ten Marmaris’e giden K.E.’nin kullandığı 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, refüje devrildi.

 

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsteki 15 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Çay ile Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. DHA

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