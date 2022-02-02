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Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan öldü

Erzincan'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan öldü, dumandan etkilenen çoban da yaralandı.

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Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan öldü

Terzibaba Mezarlığı’nın alt tarafında bulunan ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen çoban alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Hayvanların bir kısmını ahırdan çıkarmayı başaran çoban ise bu sırada dumandan etkilendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 5 büyükbaş hayvan ölürken ahırda maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen çoban hastanede tedavi altına alındı. (İHA)

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