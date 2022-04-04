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Ahırdan kaçan ineği durdurmak isterken, yere düşüp öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışırken dengesinin kaybederek düşen Mustafa Yetimaslan (74), başını yere çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

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Ahırdan kaçan ineği durdurmak isterken, yere düşüp öldü

Olay, Kartepe Uzunbey Mahallesinde meydana geldi. Ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışan Mustafa Yetimaslan, dengesini kaybederek yere düştü. Yetimaslan’ın yerden kalkmadığını görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kafasından darbe aldığı belirlenen Yetimaslan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

Mustafa Yetimaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yetimaslan’ın cenazesi, Uzunbey Camisinde kılınan öğle namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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