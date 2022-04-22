Aileden tahliyeye tepki: Bu haberle yeniden öldük

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden oğlu Emre Yıldır'a (23), küçük yaştan itibaren cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 26 yıl hapis cezasına çarptırılan Vedat Tarhan'ın (71) Yargıtay kararı ile tahliye olmasına tepki gösteren Oya Yıldır, "Bu haberle yeniden öldük, artık yaşamak istemiyorum. Oğlum öldü, kurtuldu" dedi.

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Çorlu ilçesinde 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 29 Nisan 2019’da 15’inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan’ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Yıldır’ın, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

26 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Emre Yıldır’ın intiharından sonra gözaltına alınan ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ iddiasıyla tutuklanan Vedat Tarhan, davanın görülen ilk duruşmasında tahliye edildi. Savcının itirazının ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Vedat Tarhan, 19 Ağustos 2019’da Çanakkale’de yakalanıp, tutuklandı. Tarhan, Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Kasım 2020’de görülen 10’uncu duruşmada, ‘çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan herhangi bir indirime gidilmeden, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GİZLİ SES KAYDI DELİL OLDU

Mahkeme, davaya ilişkin gerekçeli kararını da açıklayarak, Tarhan’ın 26 yıl hapis cezası almasını sağlayan en kritik delil konumundaki gizli ses kaydını ‘hukuka uygun ve hükme esas delil’ olarak kabul etti.

20 dakikaya yakın süren kayıtta Tarhan, Emre Yıldır’a yönelik eylemlerini kabul etti. Kararda, “Mağdurun uğradığı cinsel istismar eylemleri nedeniyle beden ve ruh sağlığı bozuldu. Ruhsal olarak çöküntü yaşaması nedeniyle sanığın eylemlerine karşı koyması, hayatın olağan akışına da uygun değil. Sanığın, mağdura yönelik zincirleme şekilde ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediği yönünde mahkememizde tam bir vicdani kanıya varılmıştır” denildi.

YARGITAY TAHLİYE KARARI VERDİ

Tarhan’ın avukatının itirazı ile dava dosyası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesince ele alındı. İncelemeyi geçen yıl mart ayında tamamlayan 25’inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti. Bu karar da Yargıtay’a taşındı. Dosya, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’nin önüne geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de 9’uncu Ceza Dairesi’ne gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, istinaf mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak dosyaya bakan 9’uncu Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozarak, Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye yazısı ile birlikte Tarhan, bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’nden 8 Mart 2022’de tahliye edildi. (DHA)

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