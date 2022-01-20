Akılalmaz görüntü: Eksi 10 derecede çıplak ayak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere karşı operasyon yaptı. Denetimler sırasında 12 yaşındaki bir çocuğun eksi 10 derecede çıplak ayakla dilendirildiği tespit edildi.

Kemal ATLAN

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Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilerle mücadele kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, görev ve sorumlulukları çerçevesinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

EKSİ 10 DERECEDE ÇIPLAK AYAK

Zabıta ekipleri kent merkezinde trafik ışıklarında, kalabalık alanlarda ve cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucu dilencilik yapan kişiler tespit edilerek yakalandılar. Yakalanan dilencilere, idari işlem cezası uygulandı ve dilencilik yaparak temin ettikleri paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Denetimler sırasında eksi 10 derece soğukta çıplak ayakla dilendirilen çocuk ise zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 12 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tespit işlemleri yapılarak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Zabıta yetkilileri, vatandaşları dilencilik yapan şahıslara yardım etmemeleri için uyardı.