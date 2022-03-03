Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 işçi yaralandı. Son bir ay içinde Akkuyu servis araçlarının karıştığı trafik kazası sayısı üçe yükseldi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Son bir ayda meydana gelen üçüncü kazada bu kez de 15 işçi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

SERVİS ARACI DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Gülnar’ın Sipahali Mahallesi’nden aldığı işçileri Akkuyu Nükleer Santral alanına götürmekte olan servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi’nde viraja girdiği sırada devrildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği öne sürülen 15 işçi yaralandı.

Yola savrulan yaralılara ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar ve kazadan kurtulan diğer işçi arkadaşları tarafından yapıldı. Kazanın haber alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi ulaştı.

Yaralanan 15 işçi Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İŞÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada meydana gelen trafik kazası için çevrede toplanan işçilerden biri araç içerisinde görüntü çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, iş güvenliğine tepki gösterdi.

SON BİR AYDA ÜÇÜNCÜ KAZA

Öte yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali geride kalan son bir ayda üçüncü kez servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Şubat ayı içinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri işçi olmak üzere iki kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 40 kişi ise yaralanarak çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.