AKP İl Başkanı: Adeta kurtuluş savaşı olacak bir seçime hazırlanıyoruz

AKP Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Biz demokratik şartlarda yapılacak bir seçime değil, adeta kurtuluş savaşı olacak bir seçime hazırlanıyoruz" dedi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 2023'te yapılacak seçimlere dikkat çekerek muhalefeti demokratik olmamak, iftira etmek ve yalan söylemekle suçladı.

“2023 SEÇİMİ BİR KUTULUŞ SAVAŞIDIR”

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdürrahim Fırat, ilçe teşkilatları ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şunları söyledi;

“Biz demokratik şartlarda yapılacak bir seçime değil adeta kurtuluş savaşı olacak bir seçime hazırlanıyoruz. Böyle diyorum çünkü karşımızda demokratik bir muhalefet yok. Karşımızda, seçimi kazanmak için her yolu mubah gören, her türlü iftirayı atabilen, her türlü yalanı söyleyebilen bir muhalefet yapısı var. Türkiye'yi daha ileriye taşımak, sorunlarımıza çözümler önerecek ve seçimi kazanması halinde projelerini ortaya koyabilecek demokratik bir muhalefet yapısı uzun zamandan beri yok.”

“MUHALEFET ÜLKEMİZ İÇİN GELECEK VE GÜVENLİK SORUNUDUR”

Muhalefetin defterinde sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçim kaybettirmek olduğunu savunan Öz, şunları söyledi:

“Bu muhalefetin hiçbir hedefi, hiçbir çalışması hiçbir hazırlığı yok. Bu ülkemiz için ciddi bir güvenlik ve gelecek problemidir. Böyle bir yapıya ülkenin geleceği teslim edilemez. O nedenle her zamankinden daha çok ciddi olmalıyız. Her zamankinden daha fazla çalışarak atılacak iftiraları, söylenecek yalanları çürütmeliyiz. Halkımıza mutlaka yaptıklarımızı ve doğruları anlatmalıyız. Bu seçim az önce de belirttiğim gibi bir kurtuluş savaşıdır.”

“HİÇBİR ÇALIŞMALARI YOK”

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abrürrahim Fırat ise yaptığı konuşmada yeni ekonomik modeli anlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik model karşısında çaresiz kalan muhalefet çaresizliğini çaptan düşerek, dini değerlere ve Cumhurbaşkanımıza karşı saldırıya geçerek göstermektedir. Cumhurbaşkanımıza seçim kaybettirmekten başka hiçbir hedefleri hiçbir çalışmaları yoktur. Saldırmaları da iftiraları da yalnızca bu hedefe ulaşmak içindir. Buna asla müsaade edemeyiz. AK Partililer olarak bugüne kadar nasıl halkımızın mutluluğu ve refahı için çalıştıysak bundan sonra da aynı doğrultuda çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

BAN: YENİ NESİLE NELER YAPILDIĞINI ANLATMLIYIZ

2022 yılının ilk danışma meclisini gerçekleştirdiklerini belirten AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise teşkilatların çalışmalarını överek, “Erzurum'u adeta bir oya gibi adım adım işleyerek AK davamızı yaşatıyorsunuz. Elde edilen tüm başarılarda sizlerin çok büyük bir emeği var. Bu nedenle hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Tabii ekonomik anlamda ciddi saldırılara ve oyunlara maruz kaldık. Bunu güçlü yönetim ve güçlü lider ile aşarak her anlamda yolumuza çıkan engelleri devire devire bugünlere geldik. Faiz kur ilişkisiyle kurulmaya çalışılan cendereyi yeni ekonomik model ile dağıttık. Türkiye, artık daha güçlü ve net adımlarla 2023'e yürümeye devam ediyor” diye konuştu.