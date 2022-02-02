AKP’li belediye kaldırdığı sokak kütüphanesini geri getirdi

CHP döneminde yapılan ve geçtiğimiz hafta kaldırılan Sokak Kütüphanesi, belediye ekipleri tarafından eski yerine konuldu. Belediyeden yapılan açıklamada ise, kütüphanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için kaldırıldığı ileri sürüldü.

İsmail AKDUMAN

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CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, CHP döneminde hayata geçirilen projelerin AKP döneminde tek tek ortadan kaldırıldığını belirterek, Atatürk Parkına yapılan ve örnek olarak gösterilen Sokak Kütüphanesi (Bank Kütüphanesi) kaldırıldığını söyledi.

Geçen hafta kaldırılan kütüphane, belediye görevlileri tarafından yerine konuldu.

“MİTİNG İÇİN KALDIRILMIŞ”

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sokak Kütüphane’nin eski yerine tekrar konulduğu belirtilerek, “Geçen hafta sonu Cumhurbaşkanımızın mitingi nedeniyle Atapark bölgesine görevli araçların bu alana park ettirilmesi nedeniyle geçici olarak kaldırılan kütüphane yeniden aynı yerine getirildi. Biz belediye olarak kitap okumaya büyük önem veriyoruz. Düzenlediğimiz kitap fuarı ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kitap okuma etkinliği de bunun bir göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

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