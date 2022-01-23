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Aksaray-Adana yolunda TIR devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Aksaray'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR'ın kayarak devrilmesiyle Adana yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Bekleyen araçlar 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Aksaray-Adana yolunda TIR devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Aksaray-Adana karayolunun 30’uncu kilometresinde bir TIR, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaydı.

Devrilen TIR, yolun Adana’ya gidiş istikametini kapattı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışması sırasında bekleyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

1,5 saat süren çalışma sonucu yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. DHA

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