Aksaray-Ankara yolunda iki otobüs çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Nevşehir'e bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Aksaray-Ankara yolunda ise 2 otobüsün çarpışması nedeniyle yaralanan 8 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

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Kentte önceki akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi.

Aydın’dan Kayseri’ye giden yolcu otobüsünün şoförü Ayhan Sağlam “Önceki gece saat 22.30 sıralarında yola çıktık. Sabah Konya’da kaldık ve akşam üzeri oradan yola çıktık. Aksaray’da yolda kaldık ve tesiste yolun açılması bekliyoruz. Ne zaman açılacak, o da belirsiz. Araçta toplamda 38 yolcumuz vardı. Bazı yolcularımız yurtlara gitti ve bazıları da tesislerde bekliyor. Aksaray ile Nevşehir arasında diz boyu kar, tipi varmış. Bölgede hava şartları çok kötü. İnşallah açılır da biz de tekrar yolumuza gideriz” diye konuştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Aksaray-Ankara karayolunda ise iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise soğuk hava nedeniyle UMKE ekipleri tarafından yakındaki dinlenme tesislerine götürüldü. DHA