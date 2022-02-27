Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi nedeniyle iki gurup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Tütüncüler Pazarı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada R.D., ile M.H., isimli 2 kişi yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 2 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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