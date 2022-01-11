Alanya’da heyelan 3 katlı binayı yıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece başlayan ve şiddetini zaman zaman artıran aşırı yağışın neden olduğu heyelanda, tadilatta olan 3 katlı bina yıkıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay akşam saatlerrinde Alanyanın kırsal Mahmutseydi Mahallesinde meydana geldi. Dün gece başlayan yağmur heyelana neden oldu. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü. Tamamen yıkılan ev mahalle yolunu kapattı. Yıkılan evin sahibi Fehim Mazmancı, heyelan sırasında evde kimse olmadığını, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Mazmancı, evin tadilatta olduğunu ve nisan ayında yerleşmeyi planladığını belirterek, “Olan mala olsun. 2-3 gündür yaşanan depremler ve yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. 30-40 tonluk taşların kayması sonucu binamız yıkıldı. Sağlık olsun, Allah cana vermesin” dedi. DHA