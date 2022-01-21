Alev topuna dönen evi kartopu ile söndürmeye çalıştılar

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 2 katlı ahşap ev küle dönerken, yaşlı bir vatandaş yanmaktan son anda kurtarıldı. Köylüler, alev topuna dönen evi kartopu ile söndürmeye çalıştı.

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Kütahya’da Mehmet Kaynak’ın evinde oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Domaniç ve Çukurca itfaiyeleri harekete geçti. Hava şartlarından dolayı bazı itfaiyeler aşırı kar ve buzdan dolayı yolda kalırken olay mahalline ulaşan bir itfaiye de yangını kontrol altında tutmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Bu arada, köylüler yangını kartopuyla söndürmeye çalışırken, evde mahsur kalan 83 yaşındaki Mehmet Kaynak, köylüler tarafından kurtarıldı.

Diğer itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İHA

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