Ali Kırca’nın evine giren hırsız yakalandı

İstanbul'da gazeteci Ali Kırca’nın evine girerek antika kılıç, bilgisayar ve bazı eşyalar çalın hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Habip ATAM

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Gazeteci Ali Kırca'nın Beşiktaş Kuruçeşme'deki evine 10 Aralık gecesi hırsız girdi. Arka bahçe duvarından tırmanarak 3'üncü kattaki pencereden içeriye giren hırsız yaklaşık 2 saat içeride kaldı.

Evde, Kırca'ya ait antika bir kılıç, 1 diz üstü bilgisayar, 2 iPad'i çalan hırsız, birinci kata inerek duvardan atarak kaçtı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kırca’nın yardımcısı eve gidince durumu fark etti. Olay polise bildirilince, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Şüphelinin 21 yaşındaki Yasin B. olduğu anlaşıldı. İlçe ekipleri konuyu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne devretti. Hırsızlık masası ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

BAŞKA BİR ADRESTEN ELMAS YÜZÜK ÇALDI

Yapılan çalışmalarda Yasin B.'nin 1 Ocak'ta Şişli'de bir adrese daha girdiğini belirledi. Şüphelinin girdiği adreste 1 elmas yüzük, 1 şovalye yüzüğü, altın çakmak, 13 ziynet eşyası ve bir miktar para çaldığı anlaşıldı. Ayrıca Şişli'de bir iş yerine girdiği de ortaya çıkan şüphelinin peşine düşen ekipler bir çok adreste çalışma yaptı.

YAKALANDI

Hırsızlık masası ekiplerinin peşinde olduğu şüpheli Yasin B. dün Fatih Kapalıçarşı'da gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin, Ali Kırca'nın evine girmesiyle ilgili “Ne aldığımı hatırlamıyorum, sarhoştum” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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