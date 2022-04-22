Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı

İstanbul Esenyurt’ta markete alışveriş yapmaya gelen bir kadın, daha önceden tartıştığı şahıs tarafından darp edildi. Zorla marketten dışarı çıkarttığı kadına küfürler savurarak tehdit eden adam ise olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddialara göre daha önceden aralarında tartışma yaşanan iki kişi, markette karşılaştı. Alışveriş yapmaya gelen kadın, tartıştığı adam tarafından zorla marketten dışarı atılırken, çalışanlar araya girerek kadını kurtarmak istedi.

Öfkeli adam etrafındakilere aldırmadan darp ettiği kadını dışarı çıkarttı. Tehdit ve küfürler savuran şahıs, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşırken, mağdur kadın saldırgana sadece ‘Bırakın' diyebildi.

Market içinde yaşanan o anlarda ise bazı vatandaşların olaya aldırmadan alışveriş yapmasını şaşkınlığa neden olurken, tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Kadın sürücüye taciz kamerada