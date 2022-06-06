Alkollü sürücünün çarptığı İngiliz turist öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çıktığı kaldırımda bir İngiliz turiste çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ki Gümbet Mahallesi'nde dün geceyarısı meydana gelen olayda Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halinde olan M.S.'nin kullandığı 16 EC 714 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çıktı.
Kaldırıma çıkan otomobil aynı anda arkadaşları ile birlikte eğlence mekanlarından otele dönmekte olan 71 yaşındaki Patrica Bernadette Ward isimli İngiliz turiste çarptı. Ward duvar ile otomobil arasında sıkışarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Onlarca kişinin önünde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kaza şok etkisi yarattı.
DUVAR DA YIKILDI
Olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık ekipleri yaklaşık iki hafta önce tatile gelen Ward'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çarpmanın etkisi ile duvarın da yıkıldığı olayda alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü M.S. polisler tarafından gözaltına alınırken Ward'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazada yaşamını yitiren Ward'ın arkadaşları ise bugün İngiltere'ye dönmek için yola çıkacaklarını belirttiler.