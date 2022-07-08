Alkollü sürücünün kullandığı otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü 3.40 promil alkollü çıkarken, traktör sürücüsünün ehliyetin olmadığı belirlendi.

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Kaza, gece saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Eceler köyü mevkiinde meydana geldi. Siyami Demirci yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mehmet A.’nın kullandığı römorkunda saman yüklü traktöre arkadan çarptı.

Römorkun altına giren otomobil hurda yığınına dönerken, çarpmanın etkisiyle traktör orta refüje doğru savruldu. Otomobilde Siyami Demirci, eşi Şermin Demirci (63) ve torunu Ş.D. (17) yaralanırken, traktörde bulunan 5 kişi de yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ağır yaralanan Şermin Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Almanya’dan iznini geçirmek için gelen otomobil sürücüsünün 3.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, traktör sürücüsü Mehmet A.’nın ise ehliyetin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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