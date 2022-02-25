Almanya Büyükelçisi Schulz: Rusya’ya sert yaptırım paketi yolda

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırına ilişkin açıklama yapan Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, "Rusya'ya karşı en sert yaptırımlardan oluşan kapsamlı bir paketi yola koyacağız. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, yükselen fiyatlar ve düşen borsalar Almanya'ya ve Türkiye'ye de yansıyacaktır" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, bugün İstanbul Almanya Başkonsolosluğu’nda basın mensuplarına Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin toplantı düzenledi.

Saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Schulz, “Rus hükümeti, Ukrayna’ya yönelik askeri saldırı ile dünyanın gözleri önünde uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun en temel kurallarını eşi görülmemiş bir şekilde çiğnemektedir. Rus hükümetinin bunu bir ‘barış koruma’ misyonu olarak tanımlaması, Birleşmiş Milletler Sözleşmesini saptırıyor. Belarus’un da buna katılması utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

“PUTİN, UKRAYNA’NIN VAR OLMA HAKKINI AÇIKÇA SORGULUYOR”

Tek taraflı saldırı yolunu Rus hükümetinin tek başına seçtiğini belirten Schulz, “Bu tek taraflı saldırı yolunu Rus hükümeti tek başına seçmiştir. Ne Ukrayna, ne NATO, ne de başka biri bu şekilde kan dökülmesini haklı çıkaracak hiçbir adım atmamıştır. Başkan Putin, tarihi gerçekleri çarpıtarak, Ukrayna’nın var olma hakkını açıkça sorguluyor. NATO’nun, Rusya’nın etrafını sardığı ve bu adımı atmaya zorladığı iddiası kaba bir yalandır. Putin’in iddia ettiği gibi doğu Ukrayna’da soykırım yok” ifadelerini kullandı.

“RUS HÜKÜMETİ GÖRÜŞME TEKLİFLERİMİZE YANIT VERMEDİ”

Rusya’daki bu krize diplomatik yollarla barışçıl bir çözüm bulmak için son aylarda bütün yolları denediklerini ifade eden Schulz, “Rus hükümeti görüşme tekliflerimize yanıt vermedi” dedi.

“RUSYA’YA KARŞI EN SERT YAPTIRIMLARDAN OLUŞAN KAPSAMLI PAKETİ YOLA KOYACAĞIZ”

Schulz, “AB çerçevesinde, NATO bünyesinde, G7 çerçevesinde ve tabii ki Ukrayna ile yakın koordinasyon içinde olacağız. Rusya’ya karşı en sert yaptırımlardan oluşan kapsamlı bir paketi yola koyacağız. Güvenliğimizi ve müttefiklerimizi güçlendireceğiz” diye konuştu.

“BM SÖZLEŞMESİ’NİN İLKELERİNİN İHLAL EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Bugün söz konusu olanın sadece Avrupa olmadığını belirten Schulz, “Dünyadaki hiçbir ülke, başkalarının, kendilerinden daha güçlü olan komşusu istediği için, egemenliğinin ele geçirilmesini kabul edemez. Uluslararası toplum, başta kuvvet kullanma yasağı olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilkelerinin haksız şekilde ihlal edilmesini kabul edemez” dedi.

Schulz, “Türk hükümetinin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ve AGİT’in temel ilkelerini korumaya bizim kadar bağlı olduğu ve bu saldırganlığa bizimle birlikte karşı çıktığı için minnettarız. Türkiye ile Almanya bugün de Rusya’nın Ukrayna’ya uluslar arası hukuka aykırı bir şekilde saldırısını birlikte kınıyorlar” diye konuştu.

“RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR ALMANYA VE TÜRKİYE’YE DE YANSIYACAKTIR”

Saldırının ekonomik getirileri hakkında da açıklama yapan Schulz, “Rusya’ya yönelik yaptırımlar, yükselen fiyatlar ve düşen borsalar Almanya’ya ve Türkiye’ye de yansıyacaktır. Şimdi bu konuya kararlılıkla sahip çıkmazsak daha da yüksek bedeller ödeyeceğiz. Bizim için BM Sözleşmesi, refah ve barış içinde yaşamanın temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. DHA

İlginizi Çekebilir Ukrayna askerleri Kiev'de Rusya ordusunun girişini bekliyor