Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı

Ankara'da kuyumcu Alper K., kâr payı vaadiyle 50'ye yakın müşterinin altın ve parasını dolandırdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Alper K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kızılay’da kuyumculuk yapan Alper K., kâr payı vaadiyle müşterilerinin kendilerine teslim ettiği altın ve paralarla yaklaşık bir ay önce ortadan kayboldu. Dükkanın başka bir kişiye devredildiğini duyan 10 kişi, Alper K.’ye de ulaşmayınca polise başvurdu.

Ayrıca yaklaşık 40 kişi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan Alper K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLE DOSTUNU BİLE DOLANDIRMIŞ

Mağdurlardan Nursel K., (66) Alper K.’nin yıllardan beri aile dostu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

– 16 yıldır tanışıyoruz. Ona çok güveniyorduk, her düğün ve nişanda altınımızı oradan alırız. Eşimi kaybedince beraber yaşadığımız evi sattım ve çocuklarımın yanına yerleştim. O sırada evimi sattığımı bilen Alper K., “Teyze çok sıkıştım. Evini sattın, benden altın al. Altın yükseldiği zaman sana kazandıracağım” diyerek beni kandırdı.

– Yaklaşık 200 bin TL verdim. Yaklaşık 20 gün sonra geri verecekti ama kaç ay oldu bir dönüş yapmadı. Benim ve çocuklarımın onda yaklaşık 1 milyon liralık altınımız vardı. Beraber yemek yediğimiz, içtiğimiz adam bize bunu yapacaksa, kime güveneceğiz, bilmiyoruz.