Ankara Büyükşehir’den başkentli üreticilere sıvı gübre desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı sağlayacak desteklerle, başkentli çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent tarımında verim ve kaliteyi artırmak, yerli üreticiye ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

ABB, Başkentli üreticilere mazot, nohut ve sebze fidesi desteğinden sonra şimdi de yüzde 50'si hibe yüzde 50'si çiftçi katkı paylı sıvı gübre desteği vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS AŞ tarafından üretilen sıvı gübrelerin dağıtımına ilk etapta Polatlı ilçesinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında arpa ve buğday eken 4 bin 25 çiftçiye sıvı gübre desteği sağlanacak.

HEDEF, TOPRAKTAN YÜKSEK VERİM ELDE ETMEK

BelPLAS AŞ'nin bu yıl ürettiği 1 milyon 200 bin litrelik NPK'li (azot, fosfor ve potasyum elementli) sıvı organomineral ve mikrobiyal gübreden gelen talepler doğrultusunda 387 bin 480 litresi Başkentli çiftçilere dağıtılacak.Kimyasal gübrelerin topraklara zarar vermesinden dolayı harekete geçen BelPLAS ekipleri, kimyasal gübrelerin zararlarını ortadan kaldırmak ve artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçilere maddi katkıda bulunmak amacıyla doğa dostu sıvı gübre üretti. BelPLAS Laboratuvarlarında üretilen ve organik maddeler içeren besin değeri yüksek sıvı gübreler sayesinde yerli üreticiler hem daha fazla hasat sağlayacak hem de ekonomik açıdan rahatlayacak.

Mevsimsel olarak öncelikle arpa ve buğday eken çiftçilere sıvı gübre dağıtmaya başladıklarını daha sonra da sebze yetiştiren üreticilere bu desteği sağlayacaklarını belirten BelPLAS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Hazman, şu bilgileri verdi:

*Geçen sene de organik gübre dağıtımı olmuştu ama bu sene Büyükşehir olarak bunu bir adım daha ileri götürdük.

*Mikrobiyal gübre dediğimiz organomineral gübre dediğimiz toprağı düzenleyen hasatı artıran, toprağa iyi gelen, köylülerin özellikle çevreci ve biyolojik tarıma yönelmesini sağlayacak gübreler ürettik ve bunları dağıtıyoruz. Hayırlı hasatlar diliyoruz.

ABB TARAFINDAN ÜRETİLEN SIVI GÜBREYE YERLİ ÜRETİCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesinden buğday ve arpa tohumu desteği alan çiftçiler, ekilen tahılların kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde kullanmak amacıyla Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen sıvı gübreye yoğun ilgi gösteriyor. Piyasa fiyatlarına göre hem kaliteli hem de uygun fiyatlı gübre desteğinden yararlanan Polatlılı çiftçiler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Bekir Özcan: “Bu sene hiç ekim yapmayı düşünmüyordum. Çünkü ne gübre ne de tohum alabilecek durumum vardı. Tohumumu da aldım gübremi de aldım, bu sayede ekiyorum harika bir şey.”

-İdris Öztürk: “Gerçekten çok güzel bu destekler, çiftçiye yardım amaçlı yapılıyor ve gerçekten de memnunuz. Çiftçinin durumu çok zor, alım gücü yok, gübre atamıyoruz. 30 senelik çiftçiyim daha önce bu tarz destekler yoktu.”

-Şerafetttin Özdemir: “Mansur Yavaş'ın bizleri destekleyen projelerinden çok memnunum. Buğday tohumu aldım, nohut desteğinden de mazot desteğinden de yararlandım. Çim alacağız, sıvı gübre alıyoruz şimdi. Bu katkılar olmasa zorlanırdık, bu hizmetler ile daha verimli sonuçlar alıyoruz.”

-Halit Konuk: “Bu destekler köylü için çiftçi için çok iyi. Şimdiye kadar görülmemiş bir durum. Çim, mazot, gübre, tohum hepsinden yararlanıyoruz. Memleket için çalışandan Allah razı olsun. 70 yaşındayım babadan çiftçiyiz. Bu destekler olmadığında yine ekiyorduk fakat çok zorlanıyorduk. Bu uygulamalar elimizi rahatlatıyor.”

-Levent Emektar: “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buğday, mazot, ilaç hepsinden yararlandık. Bütçemize katkısı büyük. Alamayacak durumdaydık gerçekten teşekkür ediyorum.”

-Ahmet Koç: “Her durumda yanımızda başkanımız. Hayvanlarımıza yem gönderdi. Çim alıyoruz, gübre alıyoruz. Buğday aldık çok teşekkür ederiz. Köylüye büyük desteği var bu uygulamaların.”

-İsmail Ersoy (Karaahmet Köyü Muhtarı): “Ben aynı zamanda çiftçiyim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çiftçinin elinden tuttu. Buğday tohumu aldık, dört dörtlük arazimizde verim aldık. Çiftçinin emeği boşa gitmemiş olacak. Çok teşekkür ediyoruz.”

-Emin Ertuğrul: ‘'17 yaşımdan bu yana çiftçilik yapıyorum. Bizlere dağıtılan sıvı gübrenin çok faydaları var üstelik bunları Büyükşehir Belediyesinin ürettiğini öğrendik. Sıvı gübrelerin bitkilere çok büyük faydası var, topraklardan alınan verimliliği artırıyor.

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