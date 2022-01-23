Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden ‘darp’ açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Meydana gelen olaya müdahale sırasında kastı aşan davranışta bulunduğu belirlenen personelle ilgili idari tahkikat açılmıştır" denildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İlimiz Altındağ ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

* Bostancık Caddesi’nde, 20.01.2022 günü saat 13:30 sıralarında bir yaya ile araç sürücüsünün tartışmasıyla başlayan ve yayanın akrabalarının da dahil olmasıyla büyümesi muhtemel olaya, bölgede uygulama yapan görevlilerimiz tarafından müdahale edilmiştir.

* Bu sırada, görevlilerimize hakaret ederek mukavemette bulunan O.P. ve C.P. isimli şahıslar, polis merkezine intikal ettirilerek haklarında adli işlem başlatılmıştır.

* Ayrıca, meydana gelen olaya müdahale sırasında kastı aşan davranışta bulunduğu belirlenen personelle ilgili idari tahkikat açılmıştır.

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