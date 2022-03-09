Ankara Emniyeti’nden sahte kuyumculara ‘ayar’ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 kuyumcu esnafı ve altın toptancısını takoz olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla yaklaşık 5 milyon lira dolandıran 7 kişiyi yakaladı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda yapılan operasyonda yakalanan 7 şüphelinin Ankara, Antalya, Konya, Uşak, Batman illerinde 9 kuyumcu esnafı ve altın toptancısını takoz olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla yaklaşık 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin mağdurların güvenini kazanmak için gittikleri illerde halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi yerlerde keşif yaparak boş işyeri kiraladıkları, bu boş iş yerlerine yeni açacakları kuyumcu dükkanına çeşitli ürünler almak istediklerini söyleyerek bölgede bulunan kuyumcu esnafıyla tanıştıkları, güven kazandıktan sonra alışveriş karşılığında 600-700 bin lira değerinde takoz olarak tabir edilen sahte külçe altın ile ödeme yaptıkları, ayrıca kiraladıkları dükkanların kirasını ödemeden kaçtıkları belirlendi.

Olaylara karışan 7 şüpheliden 4'ünün daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı, detaylı mesleki bilgilere sahip oldukları, şahısların kuyumculara ve altın toptancılarına verdikleri sahte takoz altınları profesyonel bir biçimde yaptıkları, ellerindeki gerçek takoz (külçe) altınlar vasıtasıyla ayar evlerinden sertifika çıkardıkları, bu sertifikalara uygun nitelikte aynı takoz altınların sahtesini yaparak mağdurlara verdikleri anlaşıldı.

SÜREKLİ FARKLI ŞEHİRLERE SEYAHAT ETMİŞLER

Şahısların yakalanmamak amacıyla sürekli olarak farklı şehirlere seyahat ettikleri ve gittikleri illerde kiraladıkları iş yerlerinin vitrinlerine imitasyon altın koyarak dükkanlarına kuyumcu izlenimi verdikleri, güvenini kazandıkları müşterileri ve altın toptancılarını iş yerlerine davet ettikleri, ellerinde bulunan özel hassas terazinin ayarını değiştirerek 100-150 gram eksik tartım yaptıkları, 500 gram altını 400 gram tartarak eksik para vermek suretiyle vatandaşları dolandırdıkları, mağdurların dolandırıldıklarını anlamaları üzerine sahte kuyumcuya geri döndüklerinde boş dükkanla karşılaştıkları ve şüpheli şahısların iş yerinin kirasını da ödemeden kaçtıkları tespit edildi.

Şahısların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde dolandırıcılık eylemlerini ‘vurgun' olarak nitelendirdikleri, vurgun yapacakları yerlerle ilgili kendi aralarında plan yaptıkları, vurgun yaptıktan sonra para paylaşımında anlaşmazlığa düştükleri ve birbiriyle tartıştıkları belirlendi.

Ankara, Antalya ve Kayseri illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve atölye olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 40 adet farklı kuyumcular adına düzenlenmiş sahne fatura, altın yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet bilezik yapma aparatı, 2 adet büyük oksijen tüpü, altın eritmek için kullanılan kimyasal sıvı malzemeler ele geçirildi. (İHA)

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