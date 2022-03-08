Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 26 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan yapılanmasına ilişkin 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Ankara'da bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün ‘sivil imamları’ ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerine ilişkin haklarında ifade ve teşhis tutanakları da bulunan; 1 emekli yarbay, 1 görevde binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 2 özel sektör çalışanı ‘mahrem sorumlu', eski askeri öğrenci, görevde 2 polis memuru, 2 avukat ile daha önce ilişiği kesilmiş 16 askeri öğrenci olmak üzere toplam 26 şüpheli için Ankara merkezli operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi. (İHA)

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