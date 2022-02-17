Ankara ve Malatya’da fuhuş operasyonu

Ankara ve Malatya’da eş zamanlı yapılan operasyonda insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama suçlarından gözaltına alınan beş kişiden üçü tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya’da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle dokuz adrese önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan beş şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.