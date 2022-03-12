Ankara’da ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu şüphelileri adliyede

Ankara'da, açtıkları sözde emlak ofisleri üzerinden 29 kişiyi 'ev sahibi yapma' vaadiyle 3 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde emlak ofisleri açarak ‘ev sahibi yapma’ vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 ay süren çalışmalar sonucu şüphelilere eş zamanlı ‘Avcı Emlakçılar’ adıyla operasyon düzenlendi.

36 ev 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda; aralarında örgüt liderleri Elif P. ve Eray Ö.’nün de bulunduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, tapu müdürlüklerinde tanıdıkları memurlar aracılığıyla ev alacak kişileri oyaladıkları, bu sürede ev parasını aldıkları; ancak satışı gerçekleştirmedikleri saptandı.

Şüphelilerin, paralarını geri almak isteyenleri de alıkoyarak darbettikleri ve tehdit ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin 29 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Ayrıca çete üyelerinin deşifre olan emlak ofislerini kapatarak, farklı isimde yeni emlak ofisleri açtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı.

Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı uyuşturucu ticaretinde kullandıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında örgüt liderleri Elif P. ile Eray Ö.’nün de bulunduğu 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. (DHA)

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