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Ankara’da devriye gezen bekçilere satırlı saldırı girişimi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, sarhoş olduğu iddia edilen 2 kişi devriye gezen çarşı mahalle bekçilerine satırla saldırı girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yayınlanma: 07:21 - 20 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Olay saat 01.10 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesinde meydana geldi.

Sarhoş olduğu iddia edilen 2 kişi devriye gezen Çarşı Mahalle Bekçi ekiplerine satır çekti. Kendini korumaya alan ekipler takviye ekip istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırı girişiminde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. (İHA)

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