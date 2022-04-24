Ankara’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde hafif ticari araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkiinden meydana geldi.

Metin Çatak yönetimindeki 42 AVA 36 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altına alındı. DHA

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