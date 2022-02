Ankara’da et desteği, yerel ekonomiyi de canlandırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelere yönelik ocak ayında başlattığı ve ikinci ödemeleri şubat ayında gerçekleştirilen ‘Et yardımı’ sayesinde iki yönlü destek sağlanıyor. Sosyal yardım alan 246 bin 699 aileye verilen 100 TL’lik et desteği yerel ekonomiyi de canlandırırken, başkentli esnaf ikinci ödemelerin yapılmasıyla et satışlarının arttığına dikkat çekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte sosyal yardım anlayışını değiştiren uygulamalara imza atıyor. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardımları çeşitlendiren ve bu destekleri ‘Başkent Kart' uygulaması üzerinden yapan Büyükşehir Belediyesi, birçok sosyal yardımın sonuçlarını da düşünerek çift yönlü destek sağlıyor. İlki ocak ayında yatırılan ‘et yardımı'nın şubat ayındaki ikinci ödemelerinin yapılmasıyla hem sosyal yardım alan ailelere destek sağlanıyor hem de et satışları artan yerel esnaf kazanıyor.

KENT EKONOMİSİNİ CANLANDIRAN DESTEK

Sosyal yardım alan 246 bin 699 ailenin Başkent Kartlarına toplam 24 milyon 669 bin 900 TL'lik ödeme yapılması, ilk günden kent genelinde kasap ve marketlerdeki et alışverişini de hareketlendirdi. Sadece et ve et ürünlerinin alışverişinde kullanılan 100 TL'lik et desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sağlıklı beslenebilmeleri ve aylık protein ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu desteği ile hem sosyal yardım alan aileleri hem de yerel esnafı sevindiriyor.

Bu destek sayesinde ihtiyaç sahibi aileler et alabildiklerini belirtirken esnaf da satışlarının artmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ediyor:

-Ahmet Öztürk (esnaf): “Belediyenin uyguladığı bu sistemden çok memnunuz. Hem vatandaşa katkı hem de esnafa katkı. Biz vatandaşa hizmet etmekten mutluyuz vatandaş da alışveriş yapabildiği için mutlu. Mansur Başkan'a teşekkür ediyoruz.”

-Gökhan Duman (esnaf): “Bizim işlerimiz zayıftı daha da güzelleşti. Müşteriler için de iyi oldu evlerine et giriyor. İki tarafı da memnun eden bir hizmet.”

-Hasan Kayabaş (esnaf): “Vatandaşlar istedikleri gibi alışverişlerini yapabiliyorlar. Bu kart olayından memnunuz. İşlerimiz güzel, yüzümüz gülüyor. Biz olumlu etkilendik. Vatandaşlar mutlu ayrılıyorlar. Alan da satan da memnun.”

-Mehmet Ali Gökçe (esnaf): “İşlerimiz bu zor şartlarda bu destek sayesinde çok iyi seviyeye geldi. Mağazamız hareketlendi. Vatandaşlar duygularını bizimle paylaşıyorlar, şükrediyorlar ve belediyeye de teşekkür ediyorlar. Buna tanık olmak da bizi mutlu ediyor.”

-Ersin Karadeniz (esnaf): “Büyükşehir Belediyesinin bu desteği ihtiyaç sahipleri için çok muhteşem bir şey oldu. İnsanlara bayram sevinci verdi. Esnaf da bu sayede kazanmaya başladı.”

-Oğuz Karadeniz (esnaf): “Bu hizmetten dolayı Başkanımızı takdir ediyoruz. Biz esnaflar hareketlilik kazandık. Alışveriş yapamayan kitleye hizmet vermeye başladık.”

-Mustafa Karakuş (esnaf): “Günlük buraya 350 müşteri giriyor Başkent Kartla. Oldukça mutlu ve memnun ayrılıyorlar. Biz esnaflar da çok kâr elde ettik. Hem halka hem de esnafa büyük yardımı oldu.”

