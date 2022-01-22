Anne ve kızı feci şekilde can verdi

Niğde'de TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Niğde’de N.T. yönetimindeki 33 AGE 235 plakalı TIR, Adana-Niğde otoyolu Eminlik yol kavşağında, K.A. idaresindeki 01 CCY 33 plakalı otomobille çarpıştı.

2 ÖLÜ, 6 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, F.A. (28) ve kızı S.A. (7) hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler de inceleme yaptı. Anne ve kızın cenazeleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Kuzey Marmara yolundaki tünelde TIR kazası

İlginizi Çekebilir Arnold Schwarzenegger trafik kazası geçirdi