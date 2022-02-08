Anne ve kızını öldürüp kaçmıştı, fotoğrafı ortaya çıktı

Adana Seyhan'da anne ve kızını öldürüp kaçan zanlının fotoğrafı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesinde 31 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, Hüda Gün (39) annesi Naime Gün’ün (70) yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün’ün eşi Adem A.'nın kardeşi Abdurrahman A. geldi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Aile yemek yedikten sonra çay içerken Abdurrahman A. (32) ile yengesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Abdurrahman A. tabancayla yengesini ve Naime Gün'ü kafasından vurup evden kaçtı. Evde bulunan bir akrabanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde çalışma başlattı. Zanlının plakası olmayan motosiklet ile olay yerinden kaçtığını saptadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Daha önceden ‘yaralama', ‘dolandırıcılık', ‘kasten yaralama' ve ‘tutuklunun kaçması' gibi suçlardan kaydı olan zanlının fotoğrafı ortaya çıktı. Polis zanlıyı yakalamak için çok sayıda adrese baskın yapıyor. (İHA)

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