Annesi ile tartışan babasını öldürdü!

Malatya’da annesi ile tartışan babasını tüfekle öldüren genç, polis ekiplerine teslim oldu.

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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yankı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan Bayram Yılmaz, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın devam ettiği esnada dışarıdan ikamete gelen çiftin oğlu M.Y.'de tartışmaya dahil oldu. M.Y. daha sonra babasına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol gözüne isabet alan Bayram Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bayram Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasını tüfekle vuran genç polis ekiplerine teslim olurken, olayda kullanılan suç aleti ikametin girişinde parçalara ayrılmış halde bulundu. Bayram Yılmaz'ın cenazesi Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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