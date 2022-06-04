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Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Antalya’da orman yangını

Gündoğmuş ilçesi Pınarbaşı Kavşağı yakınlarında ormanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın bölgesine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çevre ilçelerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da müdahale ettiği yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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