Apartman dairesine operasyon: 10 mülteci yakalandı

Van’da polis ekiplerince bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda biri yaralı 10 mülteci yakalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Vali Mithat Bey Mahallesi Gündüz 2. Sokak üzerindeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, biri yaralı 10 mülteci yakalandı.

Sınırı geçerken yaşadığı bir kazadan dolayı yaralı olan mülteci sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye götürülürken, diğer mülteciler ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Van'da polis ekiplerince 2022 yılında 21 olaya müdahale edildiği, gözaltına alınan 37 organizatörden 16'sının tutuklandığı, 5 araca el koyulduğu, 715 bin 191 lira idari para ceza kesildiği belirtildi. (İHA)

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