Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, apartmanın garaj girişindeki mazgal demirlerini çaldı. Hırsızlık anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay, İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, apartmanın garaj girişine gelerek 1,5 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığında olan 2 mazgal demirini çaldı. Şüpheli, daha sonra demirlerle caddeden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Apartman yöneticisi Ş.D.’nin şikayeti üzerine polis, inceleme başlattı. (DHA)

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