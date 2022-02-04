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Araç sahiplerinin kabusu olmuşlardı! Akü hırsızları yakalandı

Şanlıurfa'da park halindeki araçlardan akü çalan 3 şüpheli yakalandı.

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Araç sahiplerinin kabusu olmuşlardı! Akü hırsızları yakalandı

İl Emniyet ekipleri, kent merkezinde son bir hafta içerisinde park halindeki araçların aküleri çalınınca çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B., M.K. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları aküleri düşük fiyata satmak isterken yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. DHA

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