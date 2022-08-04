Araç zulasında 6 tabanca ele geçirildi

Mersin'de polisin kent girişindeki uygulama noktasında kuşkulanarak durdurulan özel bir araçta yapılan detaylı aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de durumundan kuşkulanarak durdurulup detaylı arama yapılan bir aracın farklı bölmelerine zulalanmış 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent girişindeki uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, içerisindeki kişilerin tedirgin davranışlarından şüphelenerek detaylı arama yaptı. Yapılan aramada aracın farklı bölmelerine zulalanmış halde 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan H.B., M.K. ve V.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Bu arada araçta detaylı arama yapan görevli polis memuru zula tabir edilen bölgelere yerleştirilen tabancaları çıkartırken bir haberci gibi olayı anlatması dikkat çekti.

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